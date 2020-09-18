Samsun'da uyuşturucu uygulaması - Son Dakika

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde narkotik uygulaması yaptı.

Yapılan uygulamalarda 136 şahıs, 15 araç, 4 iş yeri, 5 park ve 2 metruk bina kontrol edildi. 9 şahıs hakkında pandemi tedbirlerine aykırı davranmaktan idari işlem yapıldı. 2 şahıs hakkında amaç dışı bıçak taşımaktan idari işlem uygulandı. 280 adet sentetik ecza hap, 22 adet captagon hap ve 6 adet ecstasy hap elde edildi. 5 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı. 1 kişi de "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. - SAMSUN