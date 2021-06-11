Samsun'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi - Son Dakika

Samsun'un Yakakent ilçesinde polis ekiplerince durdurulan araçta çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçe dahilinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs veya şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde sattığı öğrenilen K.B isimli şahsı kontrol amaçlı durdurdu. Şahsın şüpheli hal ve hareketler sergilemesi üzerine ikamet ve eklentilerinde yapılan aramada 2 adet tabanca ve 2 adet tabanca şarjörü, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 20 adet tabanca mermisi, 4 adet ayran kutuları içerisinde ekili halde kenevir bitkisi, 67 adet satışa hazır halde paketlenmiş ekstazi hapları(13 parça 5'erli poşetlenmiş halde), 212,8 gram kubar esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi, 8,8 gram metamfetamin maddesi, 0,4 gram yeşil renkli uyuşturucu maddesi, uyuşturucu madde kullanımı ve yetiştirilmesinde kullanılan düzenekler ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine şüpheli şahıs hakkında "uyuşturucu madde ticaret yapmak" suçundan yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN