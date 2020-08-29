Samsun'da uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi: 4 gözaltı - Son Dakika

SAMSUN'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 10 kilo 180 gram kubar esrar, 135 kök kenevir bitkisi, 2 bin 334 sentetik ecza ilacı ve çok sayıda silah ile fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde iş yeri, otomobil ve evlerde arama yapıldı. Aramalarda 10 kilo 180 gram kubar esrar, 135 kök kenevir bitkisi, 6 gram kenevir tohumu, 3 gram bonzai, 2 bin 334 sentetik ecza ilacı, 1 adet 9 milimetre Baretta marka otomatik makinalı tabanca, 1 adet 9 milimetre çapında Browning marka tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 4 adet şarjör, 68 adet fişek ve 10 adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, firari 1 şüphelinin ise arandığı belirtildi.

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