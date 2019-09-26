Samsun'da uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisini aldıkları E.A., A.Y. ve B.K. isimli şahısları takibe aldı. Narkotik ekipleri, şüpheli şahıslar ile teması görülen 12 şahıstan 2 adet ecstasy hap ile 66 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap ele geçirdi.



Olayla ilgili gözaltına alınan E.A., A.T. ve B.K. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.A. ve A.T. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN