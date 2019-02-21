Samsun'da Uyuşturucudan 5 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
1 saat önce
Samsun'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.
Samsun
'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, bir süredir devam eden sokak satıcılarına yönelik takip ve çalışma sonucu önceki gün sabah saatlerinde Samsun'un İlkadım
, Atakum
ve Çarşamba
ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyerek 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında satışa hazır 83,83 gram esrar, 161 adet ecstasy, 17 adet sentetik ecza ve 8 adet 9 milimetre çaplı tabanca mermisi ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan 5 kişi bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:50 Kaynak: İHA
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