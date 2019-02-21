Son Dakika Haberleri: Samsun'da Uyuşturucudan 5 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da Uyuşturucudan 5 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

1 saat önce

Samsun'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

Samsun'da Uyuşturucudan 5 Kişi Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
Samsun'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir devam eden sokak satıcılarına yönelik takip ve çalışma sonucu önceki gün sabah saatlerinde Samsun'un İlkadım, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyerek 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında satışa hazır 83,83 gram esrar, 161 adet ecstasy, 17 adet sentetik ecza ve 8 adet 9 milimetre çaplı tabanca mermisi ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan 5 kişi bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:50 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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