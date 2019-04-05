Son Dakika Haberleri: Samsun'da Uyuşturucudan 7 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da Uyuşturucudan 7 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

20 dakika önce

Samsun'da uyuşturucudan 7 kişi adliyeye sevk edildiSAMSUN - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şahıs "uyuşturucu ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

Samsun'da uyuşturucudan 7 kişi adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şahıs "uyuşturucu ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.
Olay, Samsun'un Bafra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amiriliği ekipleri Bafra ilçesinde faaliyet gösteren uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte çok sayıda paketler halinde 42 gram esrar, 5 gram bonzai, 55 adet ekstasy hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan 7 kişi bu sabah Bafra Adliyesi'ne sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:36 Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yüzde 99'u Tamamlanan 19 Mayıs Dağköy Barajı, Ekonomiye Yılda 41,2 Milyon Lira Katkı Sağlayacak Tanzim Satışta Yeni Aşamaya Geçiliyor! 700 Ürün İnternetten Satılacak Seçimde Muhtarlığı, Kavgada Gözünü Kaybeden Aday Devlet Büyüklerinden Yardım İstedi Korkunç İddia: "Sen Oy Vermedin" Deyip Engelli Adamı Dövdüler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 10:56:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da Uyuşturucudan 7 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]