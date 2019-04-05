Son Dakika Haberleri: Samsun'da Uyuşturucudan 7 Zanlı Adliyede

Samsun'da Uyuşturucudan 7 Zanlı Adliyede

17 dakika önce

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şahıs "uyuşturucu ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

Samsun'da Uyuşturucudan 7 Zanlı Adliyede, System.String[]
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şahıs "uyuşturucu ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amiriliği ekipleri Bafra ilçesinde faaliyet gösteren uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte çok sayıda paketler halinde 42 gram esrar, 5 gram bonzai, 55 adet ekstasy hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 7 zanlı Bafra Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:01 Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa
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