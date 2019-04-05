Samsun'da Uyuşturucudan 7 Zanlı Adliyede
17 dakika önce
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şahıs "uyuşturucu ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.
Samsun
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şahıs "uyuşturucu ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.
Olay, Samsun'un Bafra
ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri ile Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amiriliği ekipleri Bafra ilçesinde faaliyet gösteren uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte çok sayıda paketler halinde 42 gram esrar, 5 gram bonzai, 55 adet ekstasy hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 7 zanlı Bafra Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:01 Kaynak: İHA
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