Samsun'da uyuşturucudan hapis cezası bulunan 3 kişi tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu suçundan haklarında çeşitli hapis cezaları bulunan 3 kişi polis tarafından yakalandı ve adli işlemlerinin ardından tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu suçlarından 3 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Y.T., 1 yıl 8'er ay hapis cezaları bulunan D.M. ve O.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen 3 kişi adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN