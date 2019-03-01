Samsun'da Uyuşturucuya Geçit Yok

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Amasya'dan Samsun'a gelen 2'si kadın 4 şüpheliden uyuşturucu hap ve bonzai ele geçirdi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Amasya'dan Samsun'a gelen 2'si kadın 4 şüpheliden uyuşturucu hap ve bonzai ele geçirdi.



Olay, 28 Şubat günü saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Samsun-Ankara karayolunda Havza ilçesi girişinde Amasya'dan Samsun'a uyuşturucu madde temini için gelen 2'si kadın 4 şahıs, polis ekiplerince yakalanırken zanlıların araçlarında yapılan aramada da 11 adet uyuşturucu hap ve 15 gram uyuşturucu bonzai ele geçirildi.



Olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

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