Samsun'da uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucuya geçit yok

Samsun'da 7 ilçede yapılan uyuşturucu operasyonları kapsamında toplam 11 olayda 18 şüpheli şahıs gözaltına alınıp, 4 kilo 61 gram kubar esrar, 75 gram sentetik cannabionid (bonzai), 73 adet sentetik ecza ilacı, 15 kök kenevir bitkisi ve ateşli silahlar ele geçirildi.

Samsun'da uyuşturucuya geçit yok, System.String[]

Samsun'da 7 ilçede yapılan uyuşturucu operasyonları kapsamında toplam 11 olayda 18 şüpheli şahıs gözaltına alınıp, 4 kilo 61 gram kubar esrar, 75 gram sentetik cannabionid (bonzai), 73 adet sentetik ecza ilacı, 15 kök kenevir bitkisi ve ateşli silahlar ele geçirildi. Operasyonların büyük çoğunluğuna narkotik dedektör köpeği "Ozon" da katıldı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra, Canik, Alaçam, Tekkeköy, Atakum, 19 Mayıs ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde birçok uyuşturucu madde ve suç aleti ele geçirildi. Yapılan çalışma neticesinde 18 kişi de gözaltına alındı.

Bafra ilçesi Ağıllar Mahallesi'nde 17 Eylül şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde narkotik dedektör köpeği "Ozon" ile yapılan arama neticesinde, 72 gram kubar esrar, 1 adet elektronik terazi, 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız beratta marka tabanca, 1 adet 7.65 mm tabanca şarjörü, 1 adet 7.65 mm çapında fişek, 1 adet hırsızlık malı olduğu tespit edilen cep telefonu ele geçirilip, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Bafra Ağıllar Mahallesi'nde 18 Eylül günü şüpheli 2 şahsın ev ve eklentilerinde narkotik dedektör köpeği "Ozon" ile yapılan arama neticesinde, 26 gram toz kubar esrar ele geçirilip, olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Canik Uludağ Mahallesi'nde 20 Eylül günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentileri ile aracında yapılan arama neticesinde 73 adet sentetik ecza ilacı, 3 gram bonzai maddesi ele geçirilip, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlandı.

Alaçam Toplu Mahallesi'nde 21 Eylül günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde dedektör köpeği "Ozon" ile yapılan arama neticesinde 41 gram kubar esrar ele geçirilip, olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Tekkeköy Yaylageriş Mahallesi'nde 22 Eylül günü şüpheli 3 şahsın ev ve eklentilerinde dedektör köpeği "Ozon" ile yapılan arama neticesinde 8 kök kenevir bitkisi, 500 gram kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilip, olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alındı.

Bafra Derbent Mahallesi'nde 26 Eylül günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 2 kök kenevir bitkisi, 67 gram kubar esrar, 1 adet 'kova' tabir edilen uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilip, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Atakum Çatalçam Mahallesi'nde 26 Eylül günü şüpheli 1 araç ile araç içerisinde bulunan 5 şahıs üzerinde yapılan arama neticesinde 1200 gram ve araçta bulunan şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 400 gram kubar esrar ile kubar esrar yapımında kullanılan aletler ele geçirilip, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

19 Mayıs Dereköy Mahallesi'nde 28 Eylül günü şüpheli 1 şahsın tarlasında yapılan arama neticesinde 2 kök keneviri bitkisi ve 1620 gram kubar esrar ele geçirilip, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Bafra ilçe merkezinde 28 Eylül günü 2 şahsın ev ve eklentilerinde narkotik dedektör köpeği "Ozon" ile yapılan arama neticesinde 35 gram kubar esrar ele geçirilip, olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Bafra Gökçesu Mahallesi'nde 29 Eylül günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 3 kök kenevir bitkisi, 100 gram kubar esrar, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 9 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirilip, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlandı.

İlkadım Ataköy Mahallesi'nde 29 Eylül günü şüpheli 3 şahsın aracında ve üzerinde yapılan arama neticesinde 72 gram sentetik cannabionid (bonzai) olduğu değerlendirilen madde ele geçirilip, olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alındı. Olaylarla ilgili tahkikata başlandı.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada yapılan operasyonlar hakkında şu ifadelere yer verildi:

"Toplam 11 olayda 18 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, 4 kilo 61 gram kubar esrar, 75 gram sentetik cannabionid (bonzai), 73 adet sentetik ecza ilacı, 15 kök kenevir bitkisi, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 10 adet tabanca mermisi, 3 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kova tabir edilen uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet elektronik terazi ve 1 adet hırsızlık malı olduğu tespit edilen cep telefonu ele geçirilmiştir." - SAMSUN

Samsun'da uyuşturucuya geçit yok
Samsun'da uyuşturucuya geçit yok
Samsun'da uyuşturucuya geçit yok
Samsun'da uyuşturucuya geçit yok
Samsun'da uyuşturucuya geçit yok

Uyuşturucu, Samsun, Eylül, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 13:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan'ın saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısı 15'e yükseldi Türkiye'de koronavirüs aşısı denenen gönüllülerde yan etkiye rastlanılmadı İntihar eden zanlı, karı koca çifti savcılığa gitmemeleri için öldürmüş ABD'li Bakan Pompeo, ülkesinin İncirlik Üssü'nden çekileceği iddiasını yalanladı Almanya Futbol Federasyonu, rakibine tüküren Ozan Kabak'a toplamda 5 maç ceza verdi Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi Keçi otlatan lise öğrencisine cinsel saldırıda bulunan sanık 4 ay sonra tahliye edildi Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı
Azerbaycan ordusu ilerlerken AB ve Rusya'dan peş peşe ateşkes çağrısı Azerbaycan ordusu ilerlerken AB ve Rusya'dan peş peşe ateşkes çağrısı         
19:03
Babasını baltayla öldürdü, savunmasında Babasını baltayla öldürdü, savunmasında "Babanı öldür' diye sesler duydum" dedi         
17:40
Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı         
17:22
Gerilimi artıracak hamle! ABD, Girit Adası'ndaki üsse savaş gemisi gönderiyor Gerilimi artıracak hamle! ABD, Girit Adası'ndaki üsse savaş gemisi gönderiyor         
17:13
Doğuma girdikten sonra eşini kaybeden kadına acı haber verilemedi Doğuma girdikten sonra eşini kaybeden kadına acı haber verilemedi         
16:45
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ordusu geri çekilirse çatışmalar durur Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ordusu geri çekilirse çatışmalar durur         
15:30
RTÜK, Esra Erol'un programındaki yasak aşk olayının ardından ATV'ye idari para cezası verdi RTÜK, Esra Erol'un programındaki yasak aşk olayının ardından ATV'ye idari para cezası verdi         
15:24
Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor         
14:35
Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti         
13:22
Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü         
13:00
Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu         
12:43
İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu         
12:33
Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı         
12:26
Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı         
12:07
Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor         
11:14
Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu         
10:30
Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2020 19:34:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei