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Samsun'da uyuşturucuyla mücadele: 2 bin 772 kişi yakalandı - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucuyla mücadele: 2 bin 772 kişi yakalandı

06.07.2021 15:28
Samsun'da uyuşturucuyla mücadele: 2 bin 772 kişi yakalandı, System.String[]

Samsun'da yürütülen operasyon ve denetimlerde 2021 yılının ilk 6 ayında 234'ü kullanıcı, 428'i satıcı olmak üzere 2 bin 772 kişi yakalandı, esrar, bonzai ve ecstasy başta olmak üzere çeşitli ağırlık ve adetlerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Samsun'da yürütülen operasyon ve denetimlerde 2021 yılının ilk 6 ayında 234'ü kullanıcı, 428'i satıcı olmak üzere 2 bin 772 kişi yakalandı, esrar, bonzai ve ecstasy başta olmak üzere çeşitli ağırlık ve adetlerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından metruk binaların tespiti, yıkımının ya da restorasyonun yapılması konusunda çalışma yapıldı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında eğitim kurumları ve çevrelerindeki risklerin tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması kapsamında tüm eğitim bölgeleri için, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve İl/İlçe Emniyet Müdürlükleri iş birliğiyle eğitim kurumları ve çevrelerinin denetlenmesi sağlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünce, okullarda Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı yapıldı, AMATEM'in yatak kapasitesi arttırıldı, AMATEM, ÇEMATEM ve Alo 191 Hattı ile ilgili binlerce tanıtıcı broşür dağıtımı sağlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 698 kişinin daha Genç Gönüllüler Platformuna üye olması sağlandı, bağımlılık, psikolojik problemler, sosyal yaşam, çocuk ve kadın istismarı, intihar gibi konularda eğitim ve tedavi desteğinin sağlanması kapsamında düzenlenen eğitimlerde bin 500 kişiye ulaşıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, riskli gruplara yönelik sokakta çalıştırılan/dilendirilen çocuklara ve ailelerine uyuşturucu ile mücadele kapsamında rehberlik hizmetlerinin verilmesi kapsamında yürütülen mobil ekip çalışmaları neticesinde sokakta çalıştığı/dilendiği tespit edilen 40 çocuktan 9'u için sosyal ekonomik destek, 1'i için bakım tedbiri, diğer 22'si için eğitim tedbiri, 4'ü için danışmanlık tedbiri ve 1 çocuk için sağlık tedbiri uygulandı. Ayrıca bu çocukların aile incelemeleri de yapılarak rehberlik ve danışmanlık hizmetleri yapıldı.

Türkiye YEŞİLAY Cemiyeti Samsun Şubesi tarafından, 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' kapsamında 12 lisede 346 öğrenciye, 250 öğretmene, 257 veliye ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde çalışan 1.562 personele 'Bağımlılıklarla Mücadele Farkındalık Eğitimi' verildi, ayrıca YEDAM'a toplam 100 danışan yönlendirildi. '11. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' yarışmasına bağımlılıkların farkındalığı kapsamında edebi ve görsel sanatlar kategorisinde Samsun genelinde 676 kişinin katılımı sağlandı.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, uyuşturucu ile mücadeleye tüm kurumlarla birlikte kararlılıkla devam edileceğini belirten Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, kurum personellerine de yüz yüze veya çevrimiçi farkındalık eğitimleri verildiğini belirterek, "Gençlerimizin korunması için, her türlü kolluk tedbirlerimizin yanı sıra ailelerin ve gençlerin konuyla ilgili eğitim almalarını ve bilinçlenmelerini de çok önemsiyoruz. Ayrıca, uyuşturucu madde kullanan kişilerin danışmanlık, arınma, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, tedavilerinin sağlanması ve bireylerin sosyal hayata yeniden kazandırılmasını da mücadelenin vazgeçilmez unsurları olarak görüyor ve bu konudaki kapsamlı ve sonuç odaklı çalışmalarımızı kesintisiz bir şekilde azimle devam ettiriyoruz" dedi.

Samsun'da uyuşturucu madde bağımlılığından kurtulmak ya da konuyla ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler ilk olarak aile hekimlerine ulaşarak, kendilerini bilgilendirmesini ve yönlendirmesini isteyebileceğini ifade eden Vali Dağlı, "Uyuşturucu madde kullanan kişiler danışmanlık, arınma ve rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanabilmesi için ayrıca Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi AMATEM (Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi) ve ÇEMATEM'e (Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi) başvuruda bulunabilirler. Uyuşturucu bağımlılığı konusunda danışmanlık hizmeti almak isteyeler Sağlık Bakanlığımız tarafından kurulan ve 7 gün 24 saat hizmet vermekte olan ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı'nı ve 115 YEDAM Danışma Hattı'nı arayabilirler" diye konuştu. - SAMSUN

Samsun'da uyuşturucuyla mücadele: 2 bin 772 kişi yakalandı
Samsun'da uyuşturucuyla mücadele: 2 bin 772 kişi yakalandı

Uyuşturucu, Samsun, Esrar, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsun'da uyuşturucuyla mücadele: 2 bin 772 kişi yakalandı - Son Dakika


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