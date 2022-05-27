Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

27.05.2022 16:44

Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda İlkadım ilçesinde irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu sattığı bilgisi edinilen M.G.S'nin kullandığı otomobili, Adalet Mahallesi'nde durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 bin 786 kapsül sentetik ecza hap bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli M.G.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

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Kaynak: AA

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