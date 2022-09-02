Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Sarıyurt Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah G. idaresindeki traktör ile geri manevra yapınca bu sırada traktörün arkasında bulunan 2 yaşındaki Melisa G. traktörün arka lastiklerinin boşluğunda kalıp ön lastiğin üzerinden geçmesi sonucu yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Melisa G. tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Üzerinden traktör geçen 2 yaşındaki çocuk ölümden döndü - Son Dakika

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