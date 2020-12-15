Samsun'da üzerine kamyon devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Samsun'da kamyonun otomobilin üzerine devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Yavuz Yılmazer'in kullandığı 34 BAC 681 plakalı kamyon, Samsun- Ankara kara yolu Yibitaş Işıklı Kavşak'ta kontrolden çıkarak Hasan Kabakçıoğlu (23) idaresindeki 55 ADJ 485 plakalı otomobilin üzerine devrildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Kabakçoğlu, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil ise kullanılamaz hale geldi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından açıldı.
- Kaynak: AA
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