Son Dakika Haberleri: Samsun'da üzüm yüklü tır yola devrildi: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Samsun'da üzüm yüklü tır yola devrildi: 1 yaralı

6 dakika önce

Samsun'da üzüm yüklü tır yola devrildi: 1 yaralıSAMSUN - Samsun'da üzüm ve domates yüklü tırın yolun ortasına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da üzüm yüklü tır yola devrildi: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da üzüm ve domates yüklü tırın yolun ortasına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun- Ankara kara yolu Toybelen mevkisinde saat 04.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli'den yüklediği 26 ton üzüm ve domatesleri Çarşamba ilçesindeki sebze ve meyve haline götüren Üzeyir Çakır idaresindeki 55 E 0357 çekici ve 55 CM 847 dorse plakalı tır, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarptıktan sonra yolun ortasına devrildi. Kazada, yaralanan tır sürücüsü Üzeyir Çakır, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tırdan savrulan üzüm ve domates kasaları karayoluna saçıldı. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri yolun araç trafiğine kapanması sonucu ulaşımın sağlanması amacıyla araçların alternatif yollardan gitmelerini sağladı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da üzüm yüklü tır yola devrildi: 1 yaralı

Ankara, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dağa götürülmek istenen çocuklar, son anda kurtarıldı
Yavaş'tan makam aracı açıklaması: Plakaları internetten yayınlayacağız Yüzde 95'i tamamlanan Ankara-Sivas YHT'siyle 12 saatlik yol 2 saate inecek Soylu: Sabahat Akkiraz konserine 'izin verin' diye talimat verdim, engellemek ne demek?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 08:29:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da üzüm yüklü tır yola devrildi: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]