Samsun'da vaka artışına rağmen, cadde ve sokaklar yine kalabalık - Son Dakika

Samsun'da vaka artışına rağmen, cadde ve sokaklar yine kalabalık

01.04.2021 14:22
Samsun'da vaka artışına rağmen, cadde ve sokaklar yine kalabalık, System.String[]

Samsun'da vaka artışına rağmen, cadde ve sokaklar yine kalabalıkSAĞLIK Bakanlığı'nın paylaştığı güncel vaka sayısı haritasına 4 haftadır, nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü Samsun'da, cadde ve sokaklardaki insan yoğunluğu sürüyor.

Samsun'da vaka artışına rağmen, cadde ve sokaklar yine kalabalık

SAĞLIK Bakanlığı'nın paylaştığı güncel vaka sayısı haritasına 4 haftadır, nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü Samsun'da, cadde ve sokaklardaki insan yoğunluğu sürüyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından 20- 26 Mart tarihleri arasında illere göre 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısının güncel haritası paylaşıldı. Nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü il yine Samsun oldu. Samsun'da 13- 19 Mart tarihleri arasında 100 bin kişide 508.97 olan vaka sayısı, 586.84'e çıktı. Kentte vaka artışıyla birlikte denetimler de sıklaştırıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun verdiği talimat kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü'nden kente 209 takviye personel görevlendirildi. Görevlendirilen ek personelle birlikte kalabalık cadde ve sokakların giriş çıkışlarında uygulanan HES kodu denetimi ara sokaklara kadar genişletildi.

SOSYAL MESAFE UNUTULDU

Kentte vaka artışına ve uyarılara rağmen bazı cadde ve sokaklardaki kalabalık ise dikkat çekti. İlkadım ilçesine bağlı Mecidiye ve Çiftlik caddelerindeki kalabalıklar korkuttu. Gezip, alışveriş yapan bazı kişilerin sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

'GELDİĞİME PİŞMAN OLDUM'

İnsanların hep kalabalık içinde gezdiğini belirten Nuri Kuru, 'Uzun bir aradan sonra ilk kez Mecidiye Caddesi'ne çıktım. Cadde çok kalabalık, kimse umursamıyor. 'Bana bir şey olmaz' diyen insan çok ama bunlar boş sözler, herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Denetimlerle birlikte biraz daha durum düzelebilir. Genelde sahilde geziyordum ama buraya ilk kez geldim, geldiğime de pişman oldum. Şimdi ara sokaklardan çıkıp, gideceğimö dedi.

'ÇOĞU BOŞ GEZİYOR'

Herkesin daha duyarlı olması gerektiğini ifade eden Neriman Avcı, 'Milletimiz ne yazık ki anlayışsız, kullanılan maskeler yerlere atılıyor, maskelerini burnun altına indiriyorlar, bunların hepsi vakayı etkiliyor. Olan da bizlere oluyor, ihtiyacım olmazsa ben asla dışarı çıkmam. Bu kalabalık resmen rezillik, işin varsa hemen işini yapıp eve dönersin ama çoğu boş boş geziyor. Herkes işim var diyor ama ben inanmıyorum. İnsan biraz da karşısındakini düşünecek. Benim torunlarım var, özledim ama gidemiyorumö diye konuştu.

'İNSANLARIN RAHAT OLMASI BENİ DÜŞÜNDÜRÜYOR'

10 gün sonra ilk kez maaş çekmek için dışarı çıktığını söyleyen Nilgün Suskun, '60 yaşındayım ve kendini bilmez insanlardan dolayı biz hapis kaldık. Biz korkarken, insanların rahat olması beni düşündürüyor. Mutasyonun her türlüsü görüldü, gerçekten bu çok korkunç bir şey. Bu kadar bilinçsiz davranışı anlamıyorum. Nasıl bir tedbir uygulanacak ben de bilmiyorum ama çok korkuyorum. Ölmek istemiyorum, daha torunlarımı sevmek istiyorumö ifadelerini kullandı.

Samsun'da vaka artışına rağmen, cadde ve sokaklar yine kalabalık
Samsun'da vaka artışına rağmen, cadde ve sokaklar yine kalabalık
Samsun'da vaka artışına rağmen, cadde ve sokaklar yine kalabalık
Samsun'da vaka artışına rağmen, cadde ve sokaklar yine kalabalık
Samsun'da vaka artışına rağmen, cadde ve sokaklar yine kalabalık
Samsun'da vaka artışına rağmen, cadde ve sokaklar yine kalabalık
Samsun'da vaka artışına rağmen, cadde ve sokaklar yine kalabalık
Samsun'da vaka artışına rağmen, cadde ve sokaklar yine kalabalık
Samsun'da vaka artışına rağmen, cadde ve sokaklar yine kalabalık
Samsun'da vaka artışına rağmen, cadde ve sokaklar yine kalabalık
Samsun'da vaka artışına rağmen, cadde ve sokaklar yine kalabalık
Samsun'da vaka artışına rağmen, cadde ve sokaklar yine kalabalık
Samsun'da vaka artışına rağmen, cadde ve sokaklar yine kalabalık
Samsun'da vaka artışına rağmen, cadde ve sokaklar yine kalabalık
Samsun'da vaka artışına rağmen, cadde ve sokaklar yine kalabalık

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Samsun, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Samsun'da vaka artışına rağmen, cadde ve sokaklar yine kalabalık - Son Dakika


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