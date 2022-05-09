Samsun'da Vakıflar Haftası kutlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da Vakıflar Haftası kutlanıyor

09.05.2022 10:44
Samsun'da Vakıflar Haftası kutlanıyor

Samsun'da Vakıflar Haftası'nın başlaması nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Samsun'da Vakıflar Haftası'nın başlaması nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Atatürk Anıtı önündeki törende çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vakıflar Bölge Müdürü Vekili Ceyhan Şen, 2006 yılından itibaren her yıl farklı bir tema ile Vakıflar Haftası'nı kutladıklarını belirtti.

Şen, bu yıl Vakıflar Haftası'nın "Vakıf Medeniyetinde Sosyal Politikalar, Sosyal Yardımlar ve Paylaşma Geleneği" temasıyla kutlanacağını kaydetti.

YORUMLAR
500
Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı 'Ata toprağı' Türkiye'ye ulaştı Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı 'Ata toprağı' Türkiye'ye ulaştı Erkek arkadaşı ile tartışan genç kadın 'Hakkını helal et' mesajı atıp kendini tabancayla vurdu Erkek arkadaşı ile tartışan genç kadın 'Hakkını helal et' mesajı atıp kendini tabancayla vurdu

Vakıflar Haftası, İstiklal Marşı, Atatürk Anıtı, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da Vakıflar Haftası kutlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
10:41 Çağlar Ökten'den eşi Seda Sayan'a aşk dolu sözler: Kadın kadın olacak be
10:39 Putin, Ukrayna işgalinin gerekçesini açıkladı: Nükleer silah planları vardı
10:34 9 Mayıs'ta dolar, 14,98 seviyelerinde alıcı buluyor
10:26 9 Mayıs'ta altının gram fiyatı 901 lira seviyesinden işlem görüyor
10:24 "Suriyeliler devletten maaş alıyor mu?" sorusuna İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı cevap verdi
10:23 Görenler şaştı kaldı! Çin'de gökyüzü kızıla boyandı
10:07 Özlem Yılmaz'dan hayranlarını üzen açıklama: Oyunculuğu bıraktım
09:49 Tayvan 8 büyüklüğündeki şiddetli depremle sarsıldı
09:47 Yargı'da dün akşam neler oldu? Ceylin ve Ilgaz boşandı mı?
09:46 Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışan göçmen teknesi battı: En az 44 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 10:50:14. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Vakıflar Haftası kutlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement