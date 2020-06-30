Samsun'da valilikten önemli genelge - Son Dakika

Samsun'da valilikten önemli genelge

Samsun Valiliği tarafından kamu kaynaklarının etkin, verimli ve tasarruflu kullanılması, vatandaş memnuniyetini esas alan anlayışın kamu kurum ve kuruluşlarında hakim olması ve kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesi amacıyla önemli bir genelge yayınlandı.

Samsun Valiliği tarafından kamu kaynaklarının etkin, verimli ve tasarruflu kullanılması, vatandaş memnuniyetini esas alan anlayışın kamu kurum ve kuruluşlarında hakim olması ve kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesi amacıyla önemli bir genelge yayınlandı.

Bakan Koca bu görüntüler üzerinden vicdanlara seslendi: Arkadaşınıza iyilik yapmıyorsunuz
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu


Protokol üyelerine trafikte geçiş üstünlüğü sağlanmayacak


Yayınlanan genelge kapsamında alınan kararlara göre, protokol üyelerine trafikte geçiş üstünlüğü sağlanmayacak ve geçiş sırasında kavşaklarda trafik durdurulmayacak, trafik düzeni için uygulanan kurallar herkes için geçerli olacak.


01 Kasım 2019 tarihinde yürürlüğe giren "Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçların Sürülmesi Sırasında Uyulacak Kurallar" ile "Bu Hakka Sahip Araçlarda Bulundurulacak Işıklı ve Sesli Uyarı İşaretleri ile Bunların Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslara" titizlikle uyulacak ve belirtilen araçların dışında hiçbir şekilde ışıklı uyarı (çakar lamba) kullanımına izin verilmeyecek.


Kurumların yürütmüş olduğu hizmet, yatırım ve projelerin kurum amirleri tarafından titizlikle takibi yapılacak, hizmetler, yatırım ve projelerle ilgili kaydedilen ilerlemeler ve halk nezdinde karşılığı bulunan gelişmeler Valiliğin İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne 15 günde bir (her ayın 15 ile 30. günleri) bilgi notu şeklinde bildirilecek.


Etkinliklere gecikmeksizin belirlenen saatte katılım sağlanmasına hassasiyet gösterilecek


Arka koltukta emniyet kemeri kullanımının kaza anında ölüm ve yaralanmaların üçte ikisini önlediği gerçeği de göz önünde bulundurularak, tüm kamu araçlarında emniyet kemeri takılması usul haline getirilecek. Valilik veya kurumlar tarafından düzenlenecek toplantı, konferans, tören ve benzeri etkinliklere gecikmeksizin belirlenen saatte katılım sağlanmasına hassasiyet gösterilecek. Kamu kaynaklarının etkin, verimli ve tasarruflu kullanılması için kurum amirleri tarafından gerekli tedbirler alınacak.


Düzenlenecek toplantı ve etkinliklerde korona virüsüyle mücadelede kontrollü sosyal hayatın getirmiş olduğu temizlik, maske ve mesafe kurallarına kurum amirleri başta olmak üzere tüm personel tarafından riayet edilerek halk nezdinde örnek olunacak. Korona virüsü salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek amacıyla Cumhurbaşkanının talimatları, Sağlık Bilim Kurulunun tavsiyeleri ile bakanlıkların genelgeleri doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha ve İl Pandemi Kurulunda alınan kararlar, kurumlarca hassasiyetle takip edilerek uygulanacak. - SAMSUN

Samsun Valiliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 09:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsun'da valilikten önemli genelge - Son Dakika

Son Dakika

15:42 Dünya Sağlık Örgütü'nden Çin'de ortaya çıkan ve koronavirüsten daha ölümcül olan yeni tip domuz gribi virüsüne ilişkin ilk açıklama 14:48 Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü 14:24 Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı 12:47 Çaykur Rizespor'dan, G.Saray'la anlaşan Oğulcan Çağlayan'a tepki: Cepheden kaçmıştır 11:01 Altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor 10:11 Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi resmen sona erdi 09:52 Hırçın at, sahibini üzerinden atıp kaçtı! Genç adam hüngür hüngür ağladı 09:33 Derby County forması giyen Andre Wisdom, bıçaklı saldırıya uğradı ve hastaneye kaldırıldı 00:33 3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı 23:18 ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi 23:12 Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti 22:35 Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi 20:20 Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti 20:04 Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi 19:57 Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti
Bakan Koca bu görüntüler üzerinden vicdanlara seslendi: Arkadaşınıza iyilik yapmıyorsunuz
15:44
Dünya Sağlık Örgütü'nden Çin'de ortaya çıkan ve koronavirüsten daha ölümcül olan yeni tip domuz gribi virüsüne ilişkin ilk açıklama
15:41
Irkçılık karşıtı hareketleriyle tanınan Colin Kaepernick'in hayatı Netflix dizisi oluyor
15:38
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
15:14
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı
15:12
Tokat'ta cenaze ve nişan merasimleri sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor
15:00
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
14:48
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
14:47
Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş
14:41
50 derece sıcaklıkta günlük 50 liraya çalışan Şanlıurfalı işçiler, çalışma şartlarının iyileştirilmesini istiyor
14:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 16:09:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da valilikten önemli genelge - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]