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Samsun'da vaşak ve yaban kedisi fotokapana yakalandı - Son Dakika

Samsun'da vaşak ve yaban kedisi fotokapana yakalandı

10.02.2022 13:48
Samsun'da vaşak ve yaban kedisi fotokapana yakalandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun'da farklı bölgelere yerleştirilen 35 fotokapana yakalanan yaban hayvanları arasında vaşak ve yaban kedisi de yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun'da farklı bölgelere yerleştirilen 35 fotokapana yakalanan yaban hayvanları arasında vaşak ve yaban kedisi de yer aldı.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde 360 göçmen kuş türüne ev sahipliği yapan Samsun'da, yaban hayatının çeşitliliği fotokapanlar sayesinde gözler önüne seriliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü, yaban hayvanlarının tür ve popülasyonlarının tespiti amacıyla doğaya 35 fotokapan yerleştirildi.

DKMP ekipleri fotokapanlar sayesinde yılın belirli dönemlerinde yaban hayvanlarına yönelik koruma kontrol ve yemleme faaliyetleri yürütüyor.

Kaçak avcılığa karşı da mücadele eden ekipler, zorlu kış şartlarında aç kalan hayvanlar için aralıklarla doğaya yem bırakıyor.

Kentin dağlık ve ormanlık bölgelerine yerleştirilen fotokapanlara çok sayıda kızıl geyik beslenirken yansıdı.

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan vaşak ve yaban kedisi de fotokapana yakalanan yaban hayvanları arasında yer aldı.

Fotokapanlar yaban domuzu, karaca, çakal, kurt, sansar ve tilki gibi yaban hayvanlarını da kaydetti.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Fotokapanlar, Samsun, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da vaşak ve yaban kedisi fotokapana yakalandı - Son Dakika


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