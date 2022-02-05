Üye Girişi
Samsun'da vatandaşlar Atatürk Anıtı'ndaki nöbetini sürdürüyor - Son Dakika

Samsun'da vatandaşlar Atatürk Anıtı'ndaki nöbetini sürdürüyor

05.02.2022 23:13
Samsun'da vatandaşlar Atatürk Anıtı'ndaki nöbetini sürdürüyor

Samsun'da 2 zanlının Atatürk Anıtı'nı halat bağlayarak çekmeye çalışmalarına tepki amacıyla vatandaşlar, anıt önünde bekleyişlerine devam ediyor.

Samsun'da 2 zanlının Atatürk Anıtı'nı halat bağlayarak çekmeye çalışmalarına tepki amacıyla vatandaşlar, anıt önünde bekleyişlerine devam ediyor.

Atatürk Parkı'nda yer alan anıt önü ve çevresinde toplanan sivil toplum kuruluşu üyeleri ile çevre illerden gelen vatandaşların bekleyişi sürüyor.

CHP Gençlik Kolları üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'ndan Atatürk Onur Anıtı'na kadar yürüyerek Atatürk posteri açtı.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Kemal Özgür Kahraman, anıt önünde yaptığı açıklamada, CHP gençlik örgütleri olarak Samsun halkının onurlu duruşu, iradesiyle dayanışmaya geldiklerini söyledi.

Kahraman, "Samsun halkının yurtseverliğine, Atatürk'e olan sevgisine sevgi katmaya geldik. Bu tür anıtlara daha önce de saldırılar oldu. Yakılmak, yıkılmak istendi ama bu milletin gönlünden Mustafa Kemal Atatürk sevgisini koparmayı başaramadılar. Bu milleti Atatürk'ün yolundan alıkoymayı başaramadılar." diye konuştu.

Samsun'da 3 Şubat'ta Atatürk Anıtı'nı halat bağlayarak çekmeye çalıştıkları gerekçesiyle yakalanan B.F. ile C.F, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da vatandaşlar Atatürk Anıtı'ndaki nöbetini sürdürüyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:07 Tekel bayilerinden elektrik zammı isyanı: Her gün bir saat karartma!
21:51 Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Yalçın'dan Derya Büyükuncu'ya sert tepki: Şiddetle kınıyoruz!
22:35 Derya Büyükuncu'nun skandal Erdoğan paylaşımına en sert tepki Melih Gökçek'ten geldi: Milli sporcu unvanı geri alınsın!
22:34 Ne olduysa 4 dakikada oldu! Hakan Çalhanoğlu oyundan çıktı, Milano derbisi karıştı!
22:32 Bir çirkin paylaşım daha! Editör, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Hadi inşallah' dedi! Karar gazetesi derhal işten çıkarttı
22:21 Söz yazarı ve şair Suat Yığmatepe yaşamını yitirdi
22:19 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu: Erdoğan da belediye başkanıyken büyükelçilerle görüştü
21:57 Son Dakika: 3 gündür elektrik kesintileri yaşanan Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 5 gün ara verildi
21:51 Fenerbahçe, bu sezon eski hocalarını geçemedi: 11 puan kaybetti
21:48 Eski DEP milletvekilinden "İmralı-Edirne" yorumu: Öcalan'ın desteğiyle Erdoğan ipi göğüsler!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 23:20:43. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da vatandaşlar Atatürk Anıtı'ndaki nöbetini sürdürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement