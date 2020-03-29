Samsun'da vatandaşlar çağrıya uydu, boş sokaklar havadan görüntülendi - Son Dakika

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Samsun'da vatandaşlar çağrıya uydu, boş sokaklar havadan görüntülendi
6 saat önce
Samsun'da vatandaşların evde kal çağrılarına uyması ile sokaklar boş kaldı.
Samsun'da vatandaşların evde kal çağrılarına uyması ile sokaklar boş kaldı.
Samsun'da vatandaşlar hafta sonunu evde geçirdi. Korona virüsü salgını önlemleri kapsamında yapılan evde kal çağrılarına uyan vatandaşlar dışarı çıkmadı. Boş kalan sokaklar Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldı. Havadan çekilen görüntülerde normal bir hafta sonunda tıklım tıklım olması gereken şehir merkezinin boş kaldığı görüldü. Çekilen görüntülerde Cumhuriyet Meydanı, İstiklal Caddesi, İlkadım Sahili, Mecidiye Çarşısı ve Gaziler Meydanı Sokağı yer aldı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 05:56 Kaynak: İHA
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