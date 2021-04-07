Vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı - Son Dakika

Samsun'da hava sıcaklığının yükselmesiyle vatandaşlar sahilde güneşli havanın keyfini çıkardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisindeki kentte güneşli havayı fırsat bilenler, Atakum sahilinde vakit geçirdi.

Hava sıcaklığının 21 dereceyi bulduğu kentte bazı vatandaşlar sahilde bisiklet sürdü, kumsalda sosyal mesafeye uyarak dinlendi. Çocuklar da ebeveynleri ile kendilerine tanınan sürede parklarda oyun oynadı.

Vatandaşların genellikle maske takıp sosyal mesafe kurallarına uygun hareket ettiği görüldü. Polis ekipleri maske, mesafe kurallarını ihlal edenleri uyardı.