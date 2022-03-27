Samsun'da vatandaşlar hafta sonunda sıcak havanın tadını çıkardı - Son Dakika

Samsun'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar deniz kenarı ve piknik alanlarında yoğunluk oluşturdu.

Baharın gelmesiyle, kentte hava sıcaklığı 18 dereceye yükseldi.

Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, Atakum ilçesinde sahil boyunca yürüyüş yaptı, bisiklet, scooter sürdü, kumsal ve yeşil alanlarda dinlendi.

Bazı vatandaşlar martıları ekmekle besledi. Çocuklar ise ebeveynleri ile park, yeşil alan ve kumsalda eğlendi.

Piknik alanlarında da yoğunluk yaşandı.

İlkadım ilçesinde Batı Park ve çevresindeki piknik alanlarında vatandaşlar mangal ve semaver yaktı.