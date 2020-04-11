Samsun'da vatandaşlar market ve fırınlara akın etti - Son Dakika

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Samsun'da vatandaşlar market ve fırınlara akın etti
6 saat önce
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyanlar, Samsun'da fırın, market ve büfelere akın etti.
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyanlar, Samsun'da fırın, market ve büfelere akın etti.
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle 2 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanacağı iller arasında olan Samsun kent merkezi ve ilçelerinde vatandaşlar, fırın, market, manav ve büfelere akın etti. Ekmek almak için fırınlara, diğer ihtiyaçları için de market ve büfelere akın eden vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının uygulanmasına dakikalar kala iş yerlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı da görülürken, cadde ve sokaklarda da ulaşımda yoğunluk oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:09 Kaynak: DHA
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