Samsun'da vatandaşlar market ve fırınlara akın etti - Son Dakika

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Samsun'da vatandaşlar market ve fırınlara akın etti
6 saat önce
Samsun'da vatandaşlar market ve fırınlara akın ettiSAMSUN'da vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı kararı verilmesinin ardından market, fırın, büfe ve manavlara akın etti.
Samsun'da vatandaşlar market ve fırınlara akın etti
SAMSUN'da vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı kararı verilmesinin ardından market, fırın, büfe ve manavlara akın etti.
Bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek olan 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından Samsun'da vatandaşlar market, manav, fırın ve büfelere akın edince yoğunluk yaşandı. Kent merkezinde trafikte de yoğunluk yaşanırken bazı işyerlerinin önünde ise kuyruklar oluştu. Marketlerde sıraya giren vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralına uymadı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:03 Kaynak: DHA
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