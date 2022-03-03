Samsun'da vatandaşlar maske takmayı tercih ediyor - Son Dakika
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Samsun'da vatandaşlar maske takmayı tercih ediyor

03.03.2022 15:25
Samsun'da vatandaşlar maske takmayı tercih ediyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının en çok artış gösterdiği illerin başında gelen Samsun'da, açık havada maske yasağının kaldırılmasına rağmen vatandaşlar tedbir amaçlı maske takmayı sürdürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının en çok artış gösterdiği illerin başında gelen Samsun'da, açık havada maske yasağının kaldırılmasına rağmen vatandaşlar tedbir amaçlı maske takmayı sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığının 12-18 Şubat verilerine göre, her 100 bin kişide 1606,32 vaka sayısının olduğu kentte, salgınla mücadele kapsamında uygulanan maske takma zorunluluğunun açık havada kaldırılmasına rağmen İstiklal Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Gazi Caddesi gibi insan hareketliliğinin yoğun olduğu bölgelerde vatandaşların maske takmayı tercih ettikleri görüldü.

Vatandaşlardan Şafak Karahan (65), AA muhabirine, tedbiren maske takmaya devam ettiğini söyledi.

Evde diyaliz hastası bir kızının bulunduğunu, kendisinin de şeker hastası olduğunu dile getiren Karahan, "Kronik hasta olduğum için mecbur takıyorum. Bu hastalık şartlarında kendimi daha güvende hissediyorum. Bu anlayışa bağlı. Hala aşı olmayanlar da var. Maske yasağı varken takmayanlar vardı." dedi.

Karahan, bir arkadaşının soğuk ve nezleden korunduğu için maske taktığını belirterek, "Ben duruma göre 3-4 ay daha takacağım. Ortama göre bakacağım. İnşallah bu hastalık defolur." diye konuştu.

Halide Güler (72) de maske takmaya devam edeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ben bunu takınca grip olmuyorum, hasta olmuyorum. Tedbir amaçlı takıyorum. Yaş 70'i geçti, havalar ısınana kadar, nisana kadar takarım. Benim oğlum doktor, 'anne bırakma maske takmayı' diyor. Ben tüm aşılarımı yaptırdım. Zaten isteyen takabilir. "

Ali Yavuz (54) ise sağlığını ve çevresindekileri bulaş riskinden korumak için maske takmayı sürdüğünü dile getirerek, "Virüs bitene kadar maske takmayı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Samsun'da vatandaşlar maske takmayı tercih ediyor
Samsun'da vatandaşlar maske takmayı tercih ediyor
Samsun'da vatandaşlar maske takmayı tercih ediyor
Samsun'da vatandaşlar maske takmayı tercih ediyor

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Cumhuriyet Meydanı, İstiklal Caddesi, Samsun, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da vatandaşlar maske takmayı tercih ediyor - Son Dakika


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