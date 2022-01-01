Samsun'da vatandaşlar sabah namazında buluştu - Son Dakika

Samsun'un Havza ilçesinde "Sabah Namazında Ailece Camide, Milletçe Duadayız" programı düzenlendi.

Kevser Camii'nde sabah ezanından sonra Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sabah namazı kılındı, dualar edildi.

Programın sohbet bölümünde Havza Müftüsü Mehmet Nurlu, hem seherin manevi atmosferini yaşamak, hem de yeni miladi yıla hep birlikte dua ile başlamak maksadıyla programın düzenlendiğini ifade ederek, "Bir yılı geride bıraktık. Yapılması gereken iyi bir iç muhasebe. Rabbim yeni miladi yılın İslam alemine ve Müslüman din kardeşlerimize hayırlar, tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini nasip eylesin." dedi.

Yapılan duanın ardından vatandaşlara simit ve meyve suyu ikram edildi.