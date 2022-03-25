Samsun'da Vefa Projesi ile ihtiyaç sahiplerinin evleri temizleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da Vefa Projesi ile ihtiyaç sahiplerinin evleri temizleniyor

25.03.2022 13:48
Samsun'da Vefa Projesi ile ihtiyaç sahiplerinin evleri temizleniyor

Samsun'un Havza ilçesinde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından uygulanan Vefa Projesi ile ihtiyaç sahibi yaşlı ve engellilerin evleri temizleniyor.

Samsun'un Havza ilçesinde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından uygulanan Vefa Projesi ile ihtiyaç sahibi yaşlı ve engellilerin evleri temizleniyor.

Proje kapsamında evlerde yapılan temizliğin ardından bir ay yeterli olacak ve içinde tuvalet kağıdı, kağıt havlu, sıvı sabun, bulaşık ve çamaşır deterjanı gibi hijyen malzemelerinden oluşan paketler evlere bırakılıyor.

Yaşlı, engelli ve bakacak kimsesi bulunmayan vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda yaşam sürmelerinin amaçlandığı, 188 bin 100 lira bütçeli proje kapsamında bir yıl boyunca belirlenen 35 evde her hafta temizlik yapılacak.

Proje kapsamında Ereli Mahallesi'nde evleri temizlenen 73 yaşındaki Cavit ve 72 yaşındaki Şerife Yöndem çifti, çalışanlara ve yetkililere teşekkür etti.

Şerife Yöndem, "Allah getirenden gönderenden razı olsun. Allah devletimize zeval vermesi. Artık eskisi gibi evde temizlik yapamıyordum. Perdelerimizi yıkayamıyorduk. Şimdi kızlarımız gelip her tarafı temizliyorlar." dedi.

Havza Kaymakamı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Cengiz Nayman, bu yıl rutin çalışmaların dışında ilçede yaşayan engelli ve yaşlılara yönelik projeler geliştirdiklerini ve hayata geçirdiklerini söyledi.

Vefa Projesi'nin bunlardan biri olduğunu belirten Nayman, "İlçemizde yalnız yaşayan yaşlı ve engellilerimizin evlerinin temizlenmesi için bir proje yaptık. Bu kapsamda üç kişi istihdam edilerek 35 yaşlı ve engellimizin evine düzenli olarak temizliğe gidilmektedir. Vatandaşlarımızdan olumlu dönüşler almaktayız. Vakfımızın bu çalışmalarında bizlere yardımcı olan hayırsever vatandaşlarımıza, devletimize ve ilgili Bakanlığımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Samsun'dan kısa kısa Samsun'dan kısa kısa Down Sendromlu bireylere yönelik etkinlik Down Sendromlu bireylere yönelik etkinlik

Kaymakamlık, Engelli, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da Vefa Projesi ile ihtiyaç sahiplerinin evleri temizleniyor - Son Dakika


Son Dakika
14:19 Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Kadro dışı bırakılan Mesut Özil'den ilk açıklama: Haberim yoktu, antrenmana gelme dediler
14:14 Alparslan Kuytul destekçileri Adana'nın ardından şimdi de Şanlıurfa'da eylem yapıyor!
14:08 Bomba iddia: Buket Aydın, oyuncu Demet Özdemir'in eski sevgilisi Yaman Taciroğlu ile yeni aşka yelken açtı!
13:46 Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz'ı yalnız bırakmadı! Maçın ardından gelen eleştirilere gönderme yaptı
13:44 Kayseri'de tezgaha geçip pastırma kesen Akşener, gelen soruya verdiği cevapla herkesi güldürdü: Uyanık seni
13:26 Kayıp aranırken, kıskançlık cinayetine kurban gittiği anlaşılmıştı! Sanıktan inanılmaz savunma: O kadın eskort, eskortu kıskanmam!
13:21 Erdoğan, S-400 tartışmalarına son noktayı koydu: Bunlar savunma noktasında bizim kendi malımızdır
13:15 İsviçreli milyoner "para sorun değil" dedi ve yüzlerce Ukraynalıyı özel uçakla ülkesine taşıdı
12:20 Savaştan kaçanlar anlatıyor: Sabah çocukları okula gönderip işe gidecektik! Hayatımız o sabah atılan bombalarla değişti!
13:01 Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in annesi sanık avukatına seslendi: Sen neyin peşindesin?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 14:26:48. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Vefa Projesi ile ihtiyaç sahiplerinin evleri temizleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement