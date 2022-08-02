Samsun'da hayatını kaybeden Kore gazisi İşeri son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da hayatını kaybeden Kore gazisi İşeri son yolculuğuna uğurlandı

02.08.2022 17:54
Samsun'da hayatını kaybeden Kore gazisi İşeri son yolculuğuna uğurlandı

Samsun'da vefat eden Kore gazisi emekli Astsubay Burhanettin İşeri'nin cenazesi askeri törenin ardından toprağa verildi.

Samsun'da vefat eden Kore gazisi emekli Astsubay Burhanettin İşeri'nin cenazesi askeri törenin ardından toprağa verildi.

Tedavi gördüğü özel bir hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden İşeri'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi Büyük Cami'ye getirildi.

Burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından İşeri'nin naaşı askerler tarafından cenaze aracına taşındı.

İşeri'nin cenazesi Derecik Mezarlığına defnedildi.

YORUMLAR
500
Samsun'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı Samsun'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı Samsun'dan kısa kısa Samsun'dan kısa kısa
Kaynak: AA

Samsun, Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da hayatını kaybeden Kore gazisi İşeri son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:26 Beşiktaş, Arthur Masuaku'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı
17:06 13 yıldır Ferhat Göçer'le aşk yaşayan Ömür Gedik'ten evlilik itirafı: Teklif etse de evlenmem
16:58 Yaşlı kadın kaldırımda gördüğü çiçeği önce suladı sonra kökünden sökerek çaldı! Olay anı kameralara yansıdı
16:48 Akşener'den "KPSS soruları sınavdan önce yayınlandı" iddialarına sert tepki: Gençlerimizin emeğine sınavlarda ve mülakatlarda defalarca ihanet ettiniz
16:43 Ece Erken, eski kayınbiraderinin sahte imzayla sigortadan para almaya çalıştığını öne sürdü
16:34 Fenerbahçe'de Moussa Dembele sesleri! Lyon ile masaya oturuldu
16:31 Boşanma videosunu TikTok'ta paylaşan kadın, kocası tarafından vurularak öldürüldü
16:18 Galatasaray, aradığı stoperi İtalya'da buldu! Juventus'un yıldızı ile görüşmeler sürüyor
16:15 Göğüs, karın ve kalça estetiği yaptırdı! 'Et yiyen enfeksiyon' nedeniyle can verdi
16:10 Twitter karışmıştı! ÖSYM, "KPSS'de şaibe var" iddialarının asılsız olduğunu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 17:54:43. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da hayatını kaybeden Kore gazisi İşeri son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement