Video oyunu oynayanların hesaplarını ele geçiren Irak uyruklu 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Video oyunu oynayanların hesaplarını ele geçiren Irak uyruklu 4 kişi yakalandı

Samsun'da, video oyunu PUBG üzerinden Türkiye genelinde yüzlerce kişiyi mağdur ettiği tespit edilen Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da, video oyunu PUBG üzerinden Türkiye genelinde yüzlerce kişiyi mağdur ettiği tespit edilen Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak uyruklu A.T.I.I. (28), M.T.I.I. (34), A.T.I.I. (36) ve S.M.T.T'nin (22) sosyal medya hesabı aracılığıyla video oyunu PUBG oynayan bazı kişilerin hesaplarına zararlı yazılım yüklü link göndererek hesabı ele geçirdiklerini belirledi. Aynı ikamette 4 ayrı internet hattı üzerinden bağlanan ve mağdurlar tarafından geri alınmasını engellemek için sosyal medya hesabından çocuk pornosu görüntüsü paylaşarak hesabın kapanmasını sağlayan şüphelilerin, 15 günde Türkiye genelinde yaklaşık 100 hesabı ele geçirdiklerinin ortaya çıkarılması üzerine operasyon düzenlendi. Belirlenen eve operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada bulunan çeşitli eşyalara ve cep telefonlarına el konuldu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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