Vinç 2 otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde freni boşaldığı ileri sürülen vincin iki otomobile çarpması sonucu iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.Ç'nin kullandığı 55 K 508 plakalı vinç, ilçe merkezine seyir halindeyken Fatih Caddesi Çetirlipınar mevkisinde kontrolden çıktı. Frenleri boşaldığı iddia edilen vinç hızlanarak karşı yönden gelen Serkan Çay yönetimindeki 55 PF 472 plakalı otomobil ve Z.G. yönetimindeki 57 AY 367 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan vinç devrildi.

Kazada otomobil sürücülerinden Serkan Çay ile annesi Fatma Çay olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Z.G. ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Vinç sürücüsü E.Ç. gözaltına alındı.