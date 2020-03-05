Samsun'da vinç ve çekicilerden şehitler için dev konvoy - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da vinç ve çekicilerden şehitler için dev konvoy - Son Dakika

Samsun'da vinç ve çekicilerden şehitler için dev konvoy

6 saat önce

Samsun'da, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için vinç ve çekicilerle konvoy düzenlendi.

Samsun'da vinç ve çekicilerden şehitler için dev konvoy, System.String[]

Samsun'da, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için vinç ve çekicilerle konvoy düzenlendi.


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek ve şehitleri anmak amacıyla Samsun'daki vinç ve çekiciler bir araya gelerek konvoy düzenledi. Tekkeköy ilçesinde bir araya gelen araçlar bayraklarla süslenerek buradan hareket etti. Konvoyda vatandaşlarında katılımıyla yaklaşık 250 araç yer aldı.


Trafik polislerinin öncülüğünde ilçeden hareket eden vinç ve çekici sürücülerine diğer araç sürücüleri de korna çalarak destek verdi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi kavşağından tekrar Tekkeköy ilçesine dönen ve yaklaşık 70 kilometre şehir turu atan vinç ve çekici geçişini, vatandaşlar da ilgiyle izledi.


Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için toplandıklarını belirten Mustafa Kaçak, " İdlib'deki vatan evlatlarına Allah kolaylık versin. Onların yanında olduğumuzu bir nebze de olsa buradan göstermek istedik" dedi. - SAMSUN

Bahar Kalkanı Harekatı, Tekkeköy, Samsun, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

19 yaşındaki genç, "Bacıma iyi bak" mesajı atıp intihar etti
Şehitlerin naaşlarını kaçıran teröriste ağırlaştırılmış müebbet Son Dakika: İdlib'den bir acı haber daha: 1 askerimiz şehit oldu Son dakika: TSK, Moskova'daki İdlib görüşmesi sırasında Rus keşif uçağını düşürdü

Son Dakika Haberleri
01:43 Aleyna Tilki, babası ve Aynur Aydın arasında yaşanan polemik hakkında konuştu
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 05:51:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da vinç ve çekicilerden şehitler için dev konvoy - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]