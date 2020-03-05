Samsun'da vinç ve çekicilerden şehitler için dev konvoy - Son Dakika

Samsun'da, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için vinç ve çekicilerle konvoy düzenlendi.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek ve şehitleri anmak amacıyla Samsun'daki vinç ve çekiciler bir araya gelerek konvoy düzenledi. Tekkeköy ilçesinde bir araya gelen araçlar bayraklarla süslenerek buradan hareket etti. Konvoyda vatandaşlarında katılımıyla yaklaşık 250 araç yer aldı.



Trafik polislerinin öncülüğünde ilçeden hareket eden vinç ve çekici sürücülerine diğer araç sürücüleri de korna çalarak destek verdi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi kavşağından tekrar Tekkeköy ilçesine dönen ve yaklaşık 70 kilometre şehir turu atan vinç ve çekici geçişini, vatandaşlar da ilgiyle izledi.



Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için toplandıklarını belirten Mustafa Kaçak, " İdlib'deki vatan evlatlarına Allah kolaylık versin. Onların yanında olduğumuzu bir nebze de olsa buradan göstermek istedik" dedi. - SAMSUN