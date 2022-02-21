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Samsun'da yaban hayatı fotokapana yakalandı - Son Dakika

Samsun'da yaban hayatı fotokapana yakalandı

21.02.2022 13:58

Samsun'da yaban hayatı fotokapana yakalandıSAMSUN Samsun'un farklı bölgelerine yerleştirilen fotokapanlar ile geyik, çakal, kurt ve karaca gibi yaban hayvanları doğal yaşam alanlarında görüntülendi.

Samsun'da yaban hayatı fotokapana yakalandı

SAMSUN Samsun'un farklı bölgelerine yerleştirilen fotokapanlar ile geyik, çakal, kurt ve karaca gibi yaban hayvanları doğal yaşam alanlarında görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayatı envanteri ve biyoçeşitliliğin izlenmesi çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun'da özellikle doğal hayatın korunduğu bölgelere 31 adet fotokapan yerleştirildi. Samsun'un farklı bölgelerinden elde edilen fotokapan görüntülerinde kurt, geyik, çakal ve karaca gibi hayvanların doğal yaşam alanları kayıt altına alındı.

Öte yandan Samsun'a yerleştirilen fotokapanlar ile daha önce de nesli tükenme altında olan vaşak ve yaban kedisi gibi hayvanlar da görüntülenmişti.

Samsun'da yaban hayatı fotokapana yakalandı
Samsun'da yaban hayatı fotokapana yakalandı
Samsun'da yaban hayatı fotokapana yakalandı

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Samsun'da yaban hayatı fotokapana yakalandı Samsun'da yaban hayatı fotokapana yakalandı Yaban hayatı için doğaya 1400 ton yem bırakıldı Yaban hayatı için doğaya 1400 ton yem bırakıldı Son dakika: Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından son iki ayda doğal yaşam alanlarına bin 400 ton yem bırakıldı Son dakika: Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından son iki ayda doğal yaşam alanlarına bin 400 ton yem bırakıldı

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Samsun, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsun'da yaban hayatı fotokapana yakalandı - Son Dakika


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