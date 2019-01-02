Son Dakika Haberleri: Samsun'da Yabancı Uyruklu Dilenci Operasyonu

Samsun'da Yabancı Uyruklu Dilenci Operasyonu

1 saat önce

Samsun'da çocuklarıyla birlikte dilenen yabancı uyruklu şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda dilenciye idari para cezası uygulandı.

Samsun'da Yabancı Uyruklu Dilenci Operasyonu, System.String[]
Samsun'da çocuklarıyla birlikte dilenen yabancı uyruklu şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda dilenciye idari para cezası uygulandı. Kimliği belirlenemeyen şahıslar ise İl Göç İdaresine teslim edildi.

Samsun Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığının organizesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı ekipler ve İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerce İlkadım ilçesinin birçok noktasında yabancı uyruklu dilencilere karşı operasyon gerçekleştirildi. 21 kişilik ekip, ilçede bulunan Cumhuriyet Meydanı, Saathane Meydanı, Atatürk Bulvarı sinyalizasyon lambaları ve 100. Yıl Bulvarı Gürbüz Camisi çevresinde çocuklarıyla birlikte dilenen yabancı uyruklu dilencileri tespit etti.

27 yabancı uyruklu dilenci yakalandı

Ekiplerce toplamda 27 yabancı uyruklu dilenci tespit edilirken bunların 12'sinin 2-13 yaş aralığında olması dikkat çekti. Ekiplerce tespit edilen dilenciler idari işlemleri yapılmak üzere Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığına ait dilenci toplama merkezine götürüldü. Tespit edilen dilencilere 153 lira idari para cezası uygulanırken üzerinde kimlikleri olmayan dilenciler ise kimlik tespiti ve gerekli işlemlerin yapılması için İl Göç İdaresine teslim edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:29 Kaynak: İHA

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