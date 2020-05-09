Samsun'da Yabancılar Pazarı 11 Mayıs'ta yeniden açılacak - Son Dakika

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatılan Yabancılar Pazarı'nın 11 Mayıs'ta açılması kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan Yabancılar Pazarı'nın 11 Mayıs'ta açıldıktan sonra uyulması gereken sağlık önlemlerine ilişkin kararlar aldığı belirtildi.

Yabancılar Pazarı'nın giriş ve çıkışlarının farklı cephelerdeki kapılardan yapılmasının sağlanması gerektiği aktarılan kararda, "Pazar içinde yan yana bulunan dükkanlar, biri kapalı olacak şekilde faaliyet gösterilecek. Pazara girenler ile burada çalışanların ateşi ölçülecek. Ölçüm sonucunda yüksek ateşli olduğu tespit edilenler sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek. Bu kararların uygulanmasından Yabancılar Pazarı Yönetim Kurulu sorumlu olacak." ifadelerine yer verildi.

Pazara hem ziyaretçiler hem de çalışanların maskesiz girmesine izin verilmeyeceği vurgulanan kararda, şunlar kaydedildi:

"Yabancılar Pazarı girişinde maskesi bulunmayanlara maske dağıtılacak. İçeriye aynı anda giren kişi sayısında kısıtlama uygulanacak. Pazar içinde her 100 metrede bir, vatandaşların erişebilecekleri yerlerde el dezenfektanı bulundurulacak. Vatandaşların pazardan çıkışlarında kullandıkları maskeleri atmaları için atık kutuları yerleştirilecek. Vatandaşlar dükkanlara sırayla alınacak. Dükkan önlerinde gruplaşmalar da engellenecek. Pazar içinde hijyen kuralları ile havalandırma konusuna da dikkat edilecek."