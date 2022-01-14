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Samsun'da yabancılara konut satışı arttı: Türkiye'de 9. sırada yer aldı - Son Dakika

Samsun'da yabancılara konut satışı arttı: Türkiye'de 9. sırada yer aldı

14.01.2022 14:16
Samsun'da yabancılara konut satışı arttı: Türkiye'de 9. sırada yer aldı

Samsun'da bir önceki yıla göre 2021 yılında konut satışları azalırken, yabancılara ise konut satışı arttı.

Samsun'da bir önceki yıla göre 2021 yılında konut satışları azalırken, yabancılara ise konut satışı arttı. Samsun yabancılara konut satışında Türkiye'de 9. sırada yer aldı.

Samsun'da 2021 yılında toplam 25 bin 268 konut satıldı. Bu rakam 2020 yılında kayda geçen 25 bin 956 konut satışının gerisinde kaldı. Konut satışları bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 2,7 düştü.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 4 BİN 263 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

2021 yılında gerçekleşen ipotekli konut satışları bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 56,1 azalışla 4 bin 263 oldu. 2021 yılında toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yaklaşık yüzde 16,8 olarak gerçekleşti.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 21 BİN 5 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

2021 yılında gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 29,3 artışla 21 bin 5 oldu. 2021 yılında toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yaklaşık yüzde 83,1 olarak gerçekleşti.

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 9 BİN 347 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İlk el konut satışları 2021 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 8,1 azalışla 9 bin 347 olarak gerçekleşti. 2021 yılında toplam konut satışları içinde ilk el satışların payı yaklaşık yüzde 36,9 olarak kayıtlara geçti.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 15 BİN 921 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

İkinci el konut satışları 2021 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 0,9 artışla 15 bin 921 oldu. 2021 yılında toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yaklaşık yüzde 63 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA 1157 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları 2021 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 31,4 artarak 1157 oldu. 2021 yılında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yaklaşık yüzde 4,5 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı İstanbul alırken, Samsun yabancılara konut satışında 9. sırada yer aldı.

EN ÇOK KONUT ATAKUM'DA SATILDI

2021 yılındaki konut satışlarının 10 bin 683'ü Atakum ilçesinde, 6 bin 659'u ise İlkadım ilçesinde gerçekleşti. 7 bin 926 konut satışı ise diğer ilçelerde yapıldı.

KADINLAR 8 BİN 844, ERKEKLER 14 BİN 53 KONUT SATIN ALDI

Samsun'da 2021 yılında kadınlar yaklaşık yüzde 35 pay ile 8 bin 844, erkekler yaklaşık yüzde yüzde 55,6 pay ile 14 bin 53 konut sahibi olurken, yaklaşık yüzde 1,4 pay ile 375 konut kadın ve erkek tarafından ortaklaşa alındı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki illerde 2021 yılında Tokat'ta 6 bin 762, Çorum'da 8 bin 648, Amasya'da 4 bin 965 konut satıldı.

(Ünsal Karka-İHA)

Samsun'da yabancılara konut satışı arttı: Türkiye'de 9. sırada yer aldı
Samsun'da yabancılara konut satışı arttı: Türkiye'de 9. sırada yer aldı
Samsun'da yabancılara konut satışı arttı: Türkiye'de 9. sırada yer aldı
Samsun'da yabancılara konut satışı arttı: Türkiye'de 9. sırada yer aldı

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Türkiye, Samsun, konut, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsun'da yabancılara konut satışı arttı: Türkiye'de 9. sırada yer aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da yabancılara konut satışı arttı: Türkiye'de 9. sırada yer aldı - Son Dakika
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