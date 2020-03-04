Samsun'da yabancılara saldıran 10 şahıs gözaltında - Son Dakika

Samsun'da 3 ayrı olayda sokakta karşılaştıkları Irak uyruklu kişilere saldırarak darp edip bir iş yerinin camlarını kırarak zarar verilmesi olayıyla ilgili toplam 10 kişi gözaltına alındı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Saadet Caddesi Zafer Mahallesi Saadet Caddesi ve Hakkıbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 ayrı olayda Irak uyruklu 5 kişi sokak ortasında saldırıya uğrayarak darp edildi ve Suriye uyruklu bir kişinin de lokantasının vitrin camları saldırıya uğrayarak kırıldı. Söz konusu darp olaylarının cep telefonu ile görüntülerinin çekilip sosyal medyada paylaşılması üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili çalışma yapıp toplam 10 kişiyi gözaltına aldı. 4 kişi yaşı 18'den küçük olduğu için Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Cinayet Bürosundaki sorgusu tamamlanan T.Ö., Y.K., D.K., A.A., B.K. ve D.D. Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN