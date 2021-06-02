Samsun'da yabancılara yardım tek merkezden - Son Dakika

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Kardeşlik, Akrabalık, Dayanışma ve İletişim Merkezi'nin (KADİM) yardımları tek merkezde toplayarak mükerrerliğini önlediğini söyledi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın başkanlığında ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla Samsun KADİM toplantısı gerçekleştirildi. KADİM ile yabancı birey ve ailelerine eğitim, barınma, sağlık, sosyal yardım ve sosyal uyum alanlarında danışmanlık hizmetinin sağlandığını belirten Vali Dağlı, bu hizmetlerin yanı sıra Samsun KADİM'in yardımların tek merkezde toplanarak mükerrerliğin önlendiği, yabancılara yönelik bilgilendirme toplantıları ile eğitim seminerlerinin düzenlendiği, uyum faaliyetlerinin yapıldığı bir merkez olduğunu belirtti. - SAMSUN