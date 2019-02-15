Son Dakika Haberleri: Samsun'da Yağma, Şantaj ve Tehdit İddiası

Samsun'da Yağma, Şantaj ve Tehdit İddiası

30 dakika önce

Samsun'da mimar çifte, şantaj ve tehditte bulunarak 15 bin lirasını gasbettiği iddia edilen 4 kişi yakalandı.

Samsun'da mimar çifte, şantaj ve tehditte bulunarak 15 bin lirasını gasbettiği iddia edilen 4 kişi yakalandı.

İddiaya göre, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan mimar Semih E. ve eşi Pınar E'nin, iş yerine giden şüpheliler Aleyna K. ve Alperen Alparsan K, "piyasaya borcumuz var. Bize para verin, vermezseniz sizi öldürürüz." diyerek tehdit etti.

Semih E. şüphelilerden aldığı banka hesap numarasına 15 bin lira yatırdıktan sonra polise giderek şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Bürosu ekipleri, yürüttükleri çalışmada, Aleyna K. ve Alperen Alparsan K. ile olayla bağlantısı bulunan Sezer Ç. ve Yasemin K'yi kısa sürede yakaladı.

Emniyete götürülen zanlılardan, Sezer Ç. "Yağma," suçundan, Alperen Alparsan K. ise Samsun 2. Asliye Ceza Mahkemesince "Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan arandığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:20 Kaynak: AA

Pınar, İlkadım, Bahçelievler Mahallesi, Samsun, Güncel
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