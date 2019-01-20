Son Dakika Haberleri: Samsun'da Yağma ve Patlayıcı Madde Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'da Yağma ve Patlayıcı Madde Operasyonu: 4 Gözaltı

45 dakika önce

Samsun'da nitelikli yağma ve patlayıcı madde bulundurma iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da Yağma ve Patlayıcı Madde Operasyonu: 4 Gözaltı, System.String[]
Samsun'da nitelikli yağma ve patlayıcı madde bulundurma iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Canik ilçesinde bir ihbar üzerine düzenlediği operasyonda nitelikli yağma ve patlayıcı madde bulundurma iddiasıyla M.Ç, H.K, A.S. ve G.D'yi gözaltına aldı.

Operasyonda imzalanmış ve boş senet, başkasına ait kimlik, define arama amacıyla bulundurulduğu iddia edilen çok sayıda patlayıcı madde ve düzeneği bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:27 Kaynak: AA

Samsun, Güncel
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