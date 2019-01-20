Samsun'da Yağma ve Patlayıcı Madde Operasyonu: 4 Gözaltı
45 dakika önce
Samsun'da nitelikli yağma ve patlayıcı madde bulundurma iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
Samsun
'da nitelikli yağma ve patlayıcı madde bulundurma iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Canik
ilçesinde bir ihbar üzerine düzenlediği operasyonda nitelikli yağma ve patlayıcı madde bulundurma iddiasıyla M.Ç, H.K, A.S. ve G.D'yi gözaltına aldı.
Operasyonda imzalanmış ve boş senet, başkasına ait kimlik, define arama amacıyla bulundurulduğu iddia edilen çok sayıda patlayıcı madde ve düzeneği bulundu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:27 Kaynak: AA
Samsunspor, 30 Yıl Önceki Kazada Ölen Teknik Adam ve Futbolcuları Andı
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Öneri: Külliye'ye Çağırıp Dinlesin
Telefon ile Konuşuyormuş Gibi Yapan Çocuk, Sevimliliğiyle Gönüllerde Taht Kurdu
Milli Sporcu Batuhan Kurt Hayatını Kaybetti