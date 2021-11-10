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Samsun'da yağmur etkili oldu - Son Dakika

Samsun'da yağmur etkili oldu

10.11.2021 19:00

Samsun'da yağmur etkili oldu Samsun'da geceden bu yana devam eden sağanak sonucunda bazı ilçelere metrekareye 18 ile 54 kilogram arası yağmur düştü.

Samsun'da yağmur etkili oldu

SAMSUN - Samsun'da geceden bu yana devam eden sağanak sonucunda bazı ilçelere metrekareye 18 ile 54 kilogram arası yağmur düştü.

Gece saatlerinden itibaren başlayan yağmur Samsun merkez ve birçok ilçesinde etkili oldu. Aralıksız devam eden yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji tarafından son 24 saatte yapılan ölçümler neticesinde Samsun'da ilçelere 18 ile 54 kilogram arası yağış düştü. İlkadım'da metrekareye 43 kilogram, Canik'te 37 kilogram, Atakum'da ise metrekareye 32 kilogram yağış düştü. En fazla yağış ise 53 kilogram ile Salıpazarı ilçesine düştü.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre sıcaklar ise bugünden sonra artış gösterecek. Samsun'da hava Perşembe günü 10 dereceden başlayarak 5 gün içinde 16 dereceye kadar yükselecek.

Samsun'da önümüzdeki günlerde hava tahminleri ise şu şekilde: Perşembe günü yağmurlu, Cuma günü parçalı bulutlu, Cumartesi parçalı bulutlu, Pazar günü ise az bulutlu olacak.

Samsun'da yağmur etkili oldu
Samsun'da yağmur etkili oldu
Samsun'da yağmur etkili oldu
Samsun'da yağmur etkili oldu

Meteoroloji, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsun'da yağmur etkili oldu - Son Dakika


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