- Samsun'da yağmur yağdı, maske düştü - Son Dakika

- Samsun'da yağmur yağdı, maske düştü

SAMSUN - Samsun'da yağmurdan sakınırken koronadan çekinmeyerek maske takmayan vatandaşlar görenleri şaşırttı.

Samsun'da dün başlayan bugün de aralıklarla devam eden sağanak yağış bazı vatandaşlarda rehavete sebep oldu. Yağmurla beraber pandemi kurallarını hiçe sayanlar maske kullanımını aksattı. Bazıları hiç maske takmadan dolaşırken, ağız ve burunu kapatmayan yanlış kullanımlarda yaşandı. Yağmurdan çekinirken koronadan sakınmayanlar görenleri şaşırttı. Kullanılıp yere atılan maskeler de dikkati çekti. Bazı vatandaşlarsa kalabalık caddelerde sigara içme yasağına da uymadı.

Neyse ki büyük bir çoğunluk kurallara uydu. Kurallara uyan insanlar yağmurun maske takmamak için bir sebep olmadığını dile getirdi.