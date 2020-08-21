Samsun'da yakalanan 173 düzensiz göçmen Edirne'ye getirildi - Son Dakika

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tırın dorsesinde yakalanan 173 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye getirildi.
Samsun'dan gece saatlerinde otobüsle yola çıkan göçmenler, Edirne'ye ulaştı.
Sağlık kontrolleri sonrası Afganistan ve Pakistan uyruklular, İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne getirildi.
Samsun'un girişindeki uygulama noktasında, 18 Ağustos'ta 14 BD 759 plakalı tırı durduran polisler, dorsede düzensiz göçmenler olduğunu belirlemişti. Yabancı uyrukluların, sıcak hava ve susuzluk nedeniyle brandaları yırttıkları saptanmıştı. Gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklanmıştı.