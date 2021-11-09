Samsun'da yakalanan 2 Iraklı DEAŞ şüphelisi daha sınır dışı edilecek - Son Dakika

Samsun'da yakalanan 2 Iraklı DEAŞ şüphelisi daha sınır dışı edilecek

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 Irak uyruklu zanlıdan 2'sinin daha sınır dışı edilmesine karar verildi.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 Irak uyruklu zanlıdan 2'sinin daha sınır dışı edilmesine karar verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince kentte belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan Irak uyruklu 10 şüpheliden 2'sinin daha işlemleri tamamlandı. Savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verilen şüpheliler, sınır dışı işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerine teslim edildi. Ekipler, 2 Kasım'da düzenledikleri operasyonla, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri koordinesinde, Irak'ta bulundukları dönemlerde DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüklerine yönelik bilgi bulunan ve Samsun'da yaşadıkları tespit edilen 10 Irak uyruklu zanlıyı gözaltına almış, 8'i sınır dışı edilmişti.

Son Dakika

Asgari ücretlilere Bakan Bilgin'den söz: İnsanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız

Malatya'da çöken bina ile ilgili korkunç iddia ortaya atıldı

Serdar Gürler, Milli Takım'a Barış Alper'in alınmasına çok sinirlendi: Adaletsizler!

Son Dakika: Altının gram fiyatı 572 lirayla rekor tazeledi

Erkek arkadaşını köpek tasmasıyla gezdiren kadın, bunun ilişkisine heyecan kattığını ifade etti

Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur

Cahit Özkan, "Asgari ücret 4 bin lira olur mu?" sorusuna yanıt verdi: Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek bir sonuç

Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var