Samsun'da yakalanan 3 DEAŞ şüphelisi daha sınır dışı edildi - Son Dakika

Şüphelilerden A.Y.S.S, B.H.S.S. ve F.Y.M.A.N. sorgularının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yakalanan Irak uyruklu 10 şüpheliden 3'ünün daha işlemleri tamamlandı.

Samsun 'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 3'ünün daha sınır dışı edilmesine karar verildi.

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