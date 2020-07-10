Samsun'da yakalanan 9 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edilecek - Son Dakika

Zanlılar, işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine teslim edildi.

İlkadım ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, dijital materyallerine el konulan Irak uyruklu 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Samsun 'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 9 şüpheli sınır dışı edilecek.

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