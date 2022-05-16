Samsun'da yakalanan Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek - Son Dakika
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Samsun'da yakalanan Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek

16.05.2022 12:42
Samsun'da yakalanan Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek

Samsun'un İlkadım ilçesinde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 5 Afganistanlı, sınır dışı edilecek.

Samsun'un İlkadım ilçesinde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 5 Afganistanlı, sınır dışı edilecek.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Samsun- Ankara kara yolu uygulama noktasında yakalanan 5 Afganistan uyruklunun Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Afganlar, sınır dışı edilmek üzere Çankırı Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Polis ekipleri 12 Mayıs'ta yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 5 Afganistan uyrukluyu, Samsun-Ankara kara yolu uygulama noktasında durdurdukları araçta yakalamıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da yakalanan Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek - Son Dakika


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