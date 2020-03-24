Samsun'da yakalanan DEAŞ şüphelisi sınır dışı edilecek - Son Dakika

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu şüphelinin, sınır dışı edilmesine karar verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma kapsamında, yakalama kararı bulunan ve daha önce hakkında işlem yapılan Irak uyruklu F.A.M.M'yi İlkadım ilçesinde belirlenen adreste yakaladı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verilen şüpheli, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.