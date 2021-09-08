Samsun'da yakalanan FETÖ hükümlüsü eski öğretmen tutuklandı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 1 ay hapis cezası bulunan eski öğretmen L.K'nin yakalanması için Havza ilçesi Medrese Mahallesi Kazımpaşa Caddesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Samsun 'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen tutuklandı.

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