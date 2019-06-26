Samsun'da yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı
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Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Samsun'da yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi kadın tutuklandı.
Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:25 Kaynak: AA
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Samsun
'da yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi kadın tutuklandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY şüphelisi Hanife
D'yi yakalamak için çalışma başlattı. İlkadım
ilçesi Kışla Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun adliyesine sevk edilen zanlı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandığı Trabzon 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
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